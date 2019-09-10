Виробник називає його "переосмисленням легенди для ХХІ століття".

Defender другого покоління успадкував від попередника саму лише ідею утилітарного всюдихода, а дизайн і технічне начиння у новинки абсолютно нове.

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Перше покоління Defender з’явилось на світ у далекому 1948 році. З мінімальними змінами модель протрималась на конвеєрі мало не до сьогоднішнього дня, хоча й була архаїчною. Позашляховик цінувався за свою надійність, невибагливість та відмінну прохідність на бездоріжжі. Новий Defender – автомобіль наступної епохи і вищого рівня.

Новий Land Rover Defender, ще в камуфляжній плівці, довів свою спроможність долати будь-яке бездоріжжя, об’їхавши перед прем’єрою увесь світ. Тепер можемо не лише побачити, який він на вигляд, а й дізнатись технічні подробиці.

Фото: Land Rover Defender 2020 / Land Rover

“Деф” другого покоління, як і попередник, представлений у двох типах кузову: короткому дводверному та п’ятидверному, версії позначаються відповідно 90 та 110. Окрім пасажирських виконань у новинки будуть і суто практичні комерційні версії без задніх вікон і з багажним салоном. Подейкують, що може з’явитись навіть пікап.



Land Rover Defender 2 має несучий алюмінієвий кузов, замість рамної конструкції, що була в попередника. Замість архаїчного шасі з нерозрізними мостами, у новачка двоважільна підвіска спереду і багатоважільна – ззаду. У якості опції буде доступна пневмопідвіска, з якою можна збільшити кліренс до 291 мм.



Позашляховик дебютував одразу з чотирма варіантами двигунів. Дволітрові турбодизелі, залежно від форсування, розвивають 200 або 240 к.с. Бензиновий мотор на 2 літри продукує 300 коней, трилітровий V6 з потрійним наддувом забезпечує продуктивність у чотири сотні кінських сил. Цей агрегат доповнений стартер-генератором і літій-іонним акумулятором, що накопичує енергію при гальмуванні.



З усіма моторами поєднується 8-ступеневий автомат, усі версії мають понижену передачу, блокування диференціалів та постійний повний привід.



Всередині Defender також має усе абсолютно нове. Головна “фішка” салону – відкидне центральне пасажирське сидіння (опція), яке перетворює передній ряд на суцільний диван. Також, вперше цьому автомобілю виділили нову інформаційно-розважальну систему PIVI Pro з сенсорним екраном. Версія 90 матиме до шести сидінь, а версія 110 – опції з п’ятьма, шістьма сидіннями чи конфігурацією 5+2.



Модельний ряд представляють комплектації Defender, First Edition та топова комплектація Defender X, а також стандартні версії S, SE, HSE. Покупці матимуть ще більше можливостей персоналізувати свої автомобілі завдяки пакетам аксесуарів. Пакети Explorer, Adventure, Country та Urban Pack

Старт продажів намічений на другу чверть наступного року. Ціни Land Rover Defender 2020 поки не були оголошені.

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