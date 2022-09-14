Land Rover в честь 75-летия с презентации первой серии автомобилей в автосалоне в Амстердаме выпустил лимитированную версию Defender.

Модель называется Defender 75 Limited Edition. Новая серия авто доступна в вариантах кузова 90 и 110, с особым оформлением экстерьера. Уникальные детали окрашены культовой краской Grasmere Green, их дополняют колесные диски и внутренняя отделка.

Новый эксклюзивный цвет Grasmere Green делает автомобиль мгновенно узнаваемым, он создан исключительно для этой лимитированной серии. 20-дюймовые легкосплавные диски также цвета Grasmere Green, как и соответствующие центральные колпаки. Акцентом лимитированной серии Defender является уникальная графика “75 лет”, а также бампер Ceres Silver и тонированное стекло.

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Прочный и универсальный интерьер Defender получил аналогичную отделку: поперечная балка автомобиля имеет покрытие Grasmere Green Powder Coat и лазерную гравировку деталей на торцевых крышках. Сиденья авто выполнены в цвете Resist Ebony, а рычаг переключения передач на центральной консоли изготовлен из крепкого материала Robustec – созданного специально для Defender.

Лимитированная серия автомобилей имеет все характеристики версии Defender HSE, но дополнена стандартным оборудованием. Инновационная технология охватывает: 3D-камеру кругового обзора, систему распознавания поверхности с индивидуальными настройками (Configurable Terrain Response), аудиосистему Meridian, матричное светодиодное переднее освещение, 11,4-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы Pivi Pro, проекционный дисплей и беспроводное зарядное устройство.

Все автомобили 75 Limited Edition оснащены раздвижной панорамной крышей или складной крышей из ткани. Сиденья водителя и пассажиров имеют 14 настроек, функции подогрева и памяти. Руль также с функцией подогрева, есть и трехзонный климат-контроль. Буксировочное устройство с электроприводом и всесезонные шины можно добавить как опции, для улучшения возможностей.

Defender 75 Limited Edition доступен с несколькими силовыми агрегатами на выбор: плагин-гибрид P400e (PHEV) в 110 кузове, а также бензиновый и дизельный варианты P400 и D300 Ingenium.

Технология мягкого гибрида (MHEV) лежит в основе двигателей Land Rover. Она обеспечивает постоянную реакцию и экономичное потребление топлива путем использования энергии, которая обычно теряется во время замедления и торможения.

Новая лимитированная серия внедорожника является уникальной, а Defender этой серии – коллекционным. Вместе с ним, Land Rover также презентует новую брендированную коллекцию аксессуаров, созданную в стиле жизни с Defender.

Новая брендированная коллекция дополняет гамму Grasmere Green, представляя ряд особых товаров. Внимания заслуживают минималистичные уникальные часы с двумя ремешками, а также функциональный рюкзак и одежда с графикой “75 лет”.





Новый Defender 75 Limited Edition доступен для заказа в официальных дилерских центрах Украины, стоимость будет сообщена позже.