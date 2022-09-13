За несколько месяцев до войны киевлянин Александр приобрел новый Porsche Cayenne, а 24 февраля вступил в ряды ВСУ и с апреля отправился на нем на передок.

С того времени Александр ездит на новом Porsche в районе прохождения службы – где-то на северо-востоке, сообщает ТопЖир. И пробеги там немаленькие. К примеру: если в мирное время он наездил на своем Porsche Cayenne 6000 километров, то по состоянию на сейчас на одометре уже 20 000 километров. Каждый из них оказался непростым как для автовладельца, так и для самого Порше. А ведь часть этого пробега прошла на передовой. А первое ТО автомобиль прошел в Харькове.

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Сейчас 130 батальон, в котором служит Александр, частично передвигается на пикапах. Впрочем, владелец Порше все равно не собирается бросать свой кроссовер, считая его пусть и железным, но боевым побратимом. Что тут скажешь – наша армия не перестает нас удивлять…