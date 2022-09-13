За кілька місяців до війни киянин Олександр придбав новий Porsche Cayenne, а 24 лютого вступив у лави ЗСУ і з квітня відправився на ньому на «передок».

Відтоді Олександр їздить на новому Porsche у районі проходження служби – десь на півночному сході, повідомляє ТопЖир. І пробіги там немаленькі. Для прикладу: якщо у мирний час він наїздив на своєму Porsche Cayenne 6000 кілометрів, то станом на одометрі вже 20 000 кілометрів. Кожен з них видався непростим як для автовласника, так і для самого Порше. Адже частина цього пробігу пройшла на передовій. А перше ТО автомобіль пройшов у Харкові.

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Наразі ж 130 батальйон, в якому служить Олександр, частково пересувається на пікапах. Втім, власник Порше все одно не збирається кидати свій кросовер, вважаючи його хай і залізним, однак бойовим побратимом. Що тут скажеш – наша армія не припиняє нас дивувати…