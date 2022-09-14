Land Rover на честь 75 річчя від презентації першої серії автомобілів у автосалоні в Амстердамі випустив лімітовану версію Defender.

Модель називається Defender 75 Limited Edition. Нова серія авто доступна у варіантах кузова 90 та 110, з особливим оформленням екстер’єру. Унікальні деталі пофарбовані культовою фарбою Grasmere Green, їх доповнюють колісні диски та внутрішнє оздоблення.

Новий ексклюзивний колір Grasmere Green робить автомобіль миттєво впізнаваним, він створений виключно для цієї лімітованої серії. 20-дюймові легкосплавні диски також оздоблені Grasmere Green, як і відповідні центральні ковпаки. Акцентом лімітованої серії Defender є унікальна графіка «75 років», а також бампер Ceres Silver і тоноване скло.

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Міцний і універсальний інтер’єр Defender отримав аналогічне оздоблення: поперечна балка автомобіля має покриття Grasmere Green Powder Coat і лазерне гравіювання деталей на торцевих кришках поперечної балки. Сидіння авто виконані у кольорі Resist Ebony, а важіль перемикання передач на центральній консолі виготовлений із найміцнішого матеріалу Robustec – створеного спеціально для Defender.

Лімітована серія автомобілів має усі характеристики версії Defender HSE, але доповнена стандартним обладнанням. Інноваційна технологія охоплює: 3D-камеру кругового огляду, систему розпізнавання поверхні з індивідуальними налаштуваннями (Configurable Terrain Response), аудіосистему Meridian, матричне світлодіодне переднє освітлення, 11.4-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи Pivi Pro, проекційний дисплей та бездротовий зарядний пристрій.

Усі автомобілі 75 Limited Edition оснащені розсувним панорамним дахом або складним дахом із тканини. Сидіння водія та пасажирів мають 14 налаштувань, функції підігріву та пам’яті. Кермо також із функцією підігріву, є і тризонний клімат-контроль. Буксирувальний пристрій з електроприводом і всесезонні шини можна додати як опції, для покращення можливостей.

Defender 75 Limited Edition доступний з кількома силовими агрегатами на вибір: плагін-гібрид P400e (PHEV) у кузові 110, а також бензиновий і дизельний варіант P400 та D300 Ingenium.

Технологія м'якого гібрида (MHEV) лежить в основі двигунів Land Rover. Вона забезпечує постійну реакцію та економічне споживання пального шляхом використання енергії, що зазвичай втрачається під час уповільнення та гальмування.

Нова лімітована серія позашляховика є унікальною, а Defender цієї серії – колекційним. Разом з ним, Land Rover також презентує нову брендовану колекцію аксесуарів, створену у стилі життя із Defender.

Нова брендована колекція доповнює гаму Grasmere Green, представляючи низку особливих товарів. Уваги заслуговує мінімалістичний унікальний годинник із двома ремінцями, а також функціональний рюкзак та одяг із графікою «75 років».





Новий Defender 75 Limited Edition доступний для замовлення в офіційних дилерських центрах України, вартість буде повідомлена пізніше.