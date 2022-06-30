На всемирно известной гоночной трассе "Ланос" тягается с Porsche и Audi.

Ланосом никого не удивишь, особенно в Украине, где эта модель считается народной. Но увидеть это авто, да еще и на украинских номерах, на знаменитом треке Нюрбугринг – нонсенс. Ведь это не спортивный автомобиль.

Читайте также: ЗАЗ продает последний спортивный Ланос с заводского склада

Владелец, возможно, первого и единственного Ланоса на Нордшляйфе доказывает своим заметке в Инстаграм что все возможно. Что тут скажешь, кроме "Ай молодец!”.