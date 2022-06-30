На всесвітньовідомій гоночній трасі українська машина змагається з Porsche та Audi.

“Ланосом” нікого не здивуєш, особливо в Україні, де ця модель вважається народною. Але побачити цей авто, та ще й на українських номерах, на славетному треку Нюрбугринг – нонсенс. Адже це не спортивний автомобіль.

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Власник, можливо, першого і єдиного “Ланосу” на Нордшляйфе доводить своїм дописом в Інстаграм, що усе можливо. Що тут скажеш, окрім “Ай молодець!”.