Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин впервые принимал военный парад по случаю 70-летия государства на новом Hongqi L9.

Создан суперавтомобиль крупнейшим государственным автопроизводителем Китая – концерном FAW, специально для Си Цзиньпина и больше никому не разрешено иметь такой.

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Hongqi в переводе с китайского означает “Красное знамя” и на протяжении своей истории эта марка создавала автомобили для высших лиц государства. Сейчас бренд принадлежит национальному концерну FAW. Последнее творение Hongqi – лимузин L9. Известно о нем очень мало.

Немецкое издание Auto Motor und Sport сообщает, что под капотом 6,4-метрового лимузина размещен бензиновый двигатель V12. Задние двери распахиваются против хода движения, в крышу встроен люк и четыре микрофона. Другие источники упоминают бронированный кузов и мощность мотора не менее 480 л.с.

15000 солдат, 580 танков и численный толпа салютовали лидеру КНР во время торжественного проезда на новом лимузине Hongqi L9 на параде по случаю семидесятилетия страны. Хорошая реклама для марки Hongqi, которая планирует начать выпуск ультралюксових автомобилей для широкой общественности денежных клиентов.

Фото: концепт Hongqi S9 / Motor1

"Пробой пера" на этом поприще стал концепт суперкара S9, представленный на нынешнем Франкфуртском автосалоне.

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