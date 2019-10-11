Генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін вперше приймав військовий парад з нагоди 70-річчя держави на новому Hongqi L9.

Створений суперавтомобіль найбільшим державним автовиробником китаю – концерном FAW, спеціально для Сі Цзіньпіня і більше нікому не дозволено мати такий.

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Hongqi в перекладі з китайської означає “Червоний прапор” і протягом своєї історії ця марка створювала автомобілі для найвищих осіб держави. Наразі бренд належить національному концерну FAW. Останнє творіння Hongqi – лімузин L9. Відомо про нього вкрай мало.

Німецьке видання Auto Motor und Sport повідомляє, що під капотом 6,4-метрового лімузина розміщений бензиновий двигун V12. Задні двері розчиняються проти ходу руху, в дах вбудований люк і чотири мікрофони. Інші джерела згадують броньований кузов і потужність мотора не менше 480 к.с.

15 000 солдатів, 580 танків та числений натовп салютували лідеру КНР під час урочистого проїзду на новому лімузині Hongqi L9 на параді з нагоди сімдесятиріччя країни. Гарна реклама для марки Hongqi, яка планує розпочати випуск ультралюксових автомобілів для широкого загалу грошовитих клієнтів.

Фото: концепт Hongqi S9 / Motor1

“Пробою пера” на цій ниві став концепт суперкара S9, представлений на цьогорічному Франкфуртському автосалоні.

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