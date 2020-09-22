Совсем не случайно в команде будут только темнокожие пилоты.

Звездный защитник Chicago Bulls, а ныне владелец команды Charlotte, Майкл Джордан создает новую гоночную команду NASCAR для соревнований в сезоне 2021 года.

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Трехкратный победитель Daytona 500 Дэнни Хэмлин станет миноритарным совладельцем команды, а многообещающий гонщик Бабба Уоллес будет ведущим пилотом.

Джордан станет первым темнокожим владельцем постоянной команды NASCAR со времен Вендалла Скотта в начале 70-х годов. Кольцевой чемпионат считается "самой белой" гонкой мира, а Бабба Уоллес в настоящее время является единственным темнокожим гонщиком NASCAR. На фоне социальных выступлений против расовой дискриминации, известных под лозунгом Black Lives Matter, "темнокожая" команда Майкла Джордана вызвала эффект бомбы.

"Кажется, сейчас просто идеальное время [для создания команды], поскольку NASCAR все больше развивается и поддерживает социальные изменения. В дополнение к моим недавним выступлениям и пожертвованиям, которые я сделал для борьбы с системным расизмом, я рассматриваю это, как шанс воспитать новую аудиторию и открыть больше возможностей для чернокожих в гонке", – сказал Майкл Джордан.