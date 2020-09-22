Зовсім не випадково у команді будуть лише темношкірі пілоти.

Зірковий захисник Chicago Bulls, а нині власник команди Charlotte, Майкл Джордан створює нову гоночну команду NASCAR для змагань у сезоні 2021 року.

Дивітсья також: BMW M3 та M4 з гігантськими ніздрями повністю розкрились на фото

Триразовий переможець Daytona 500 Денні Хемлін стане міноритарним співвласником команди, а багатообіцяючий гонщик Бабба Уоллес буде провідним пілотом.

Джордан стане першим темношкірим власником постійної команди NASCAR з часів Вендалла Скотта на початку 70-х років. Кільцевий чемпіонат вважається “найбілішою” гонкою світу, а Бабба Уоллес в даний час є єдиним темношкірим гонщиком NASCAR. На тлі соціальних виступів проти расової дискримінації, відомих під лозунгом Black Lives Matter, “темношкіра” команда Майкла Джордана викликала ефект бомби.

“Здається, зараз просто ідеальний час [для створення команди], оскільки NASCAR все більше розвивається і підтримує соціальні зміни. На додачу до моїх недавніх виступів та пожертв, які я зробив для боротьби із системним расизмом, я розглядаю це, як шанс виховати нову аудиторію та відкрити більше можливостей для чорношкірих у перегонах”, – сказав Майкл Джордан.