Будущая новинка от итальянской компании называется EVO37.

Kimera Automobili объявила о своих планах создать новый "хардкорный" суперкар, который отдает дань оригинальной Lancia 037 – последнему автомобилю с полным приводом, который выиграл титул WRC.

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Основной бизнес компании Kimera Automobili – реставрация винтажных итальянских ралли-машин, в том числе марки Lancia, таких как Stratos, Delta и 037.

Kimera EVO37 будет абсолютно новым автомобилем, который будет оставаться верным дизайну и технике оригинальной Lancia 037. Компания привлекла инженеров, работавших над оригиналом, чтобы помочь в работе над современным перевоплощением исторической Lancia.

Одним из ключевых специалистов проекта является Клаудио Ломбарди, разработчик четырехцилиндрового раллийного двигателя с турбонаддувом и компрессором для Lancia. С помощью Ломбарди, новая Kimera EVO37 будет использовать подобную компоновку, но 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и турбокомпрессором будет отвечать современным стандартам.

Kimera обещает EVO37 мощность около 550 лошадиных сил и массу не более 950 кг. Нагнетатель будет на электрическом приводе, вместо традиционного ремня. Компания предложит выбор между обычной механической или секвентальной коробкой передач.

Серия Kimera EVO37 будет ограничена 37 экземплярами. Цены начинаются примерно с полумиллиона евро. Кроме того, Kimera выпустит еще 10 таких машин с системой полного привода Integrale.

Дебют итальянской новинки назначен на 22 мая, однако публикация Chris Rees в Twitter, похоже, полностью раскрывает внешность Kimera EVO37.

Фото: неофициальное раскрытие и фирменные тизеры Kimera EVO37 / Chris Rees, Kimera Automobili