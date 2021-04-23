Майбутня новинка від італійської компанії називається EVO37.

Kimera Automobili оголосила про свої плани створити новий “хардкорний” суперкар, який віддає данину оригінальному Lancia 037 – останньому автомобілю з повним приводом, який виграв титул WRC.

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Основний бізнес компанії Kimera Automobili – реставрація вінтажних італійських ралі-машин, зокрема марки Lancia, таких як Stratos, Delta і 037.

Kimera EVO37 буде абсолютно новим автомобілем, який залишатиметься вірним дизайну та техніці оригінальної Lancia 037. Компанія залучила інженерів, які працювали над оригіналом, щоб допомогти в роботі над сучасним перевтіленням історичної Lancia.



Одним із ключових спеціалістів проекту є Клаудіо Ломбарді, розробник чотирициліндрового ралійного двигуна з турбонаддувом та компресором для Lancia. За допомогою Ломбарді, нова Kimera EVO37 буде використовувати подібну компоновку, але 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом та турбокомпресором відповідатиме сучасним стандартам.

Kimera обіцяє EVO37 потужність близько 550 кінських сил та масу не більше 950 кілограмів. Нагнітач буде на електричному приводі, замість традиційного ременя. Компанія запропонує вибір між звичайною механічною або секвентальною коробкою передач.

Серія Kimera EVO37 буде обмежена 37 примірниками. Ціни починаються приблизно з півмільйона євро. Крім того, Kimera випустить ще 10 таких машин з системою повного приводу Integrale.

Дебют італійської новинки призначений на 22 травня, однак публікація Chris Rees у Twitter, схоже, повністю розкриває зовнішність Kimera EVO37.

Фото: неофіційне розкриття та фірмові тізери Kimera EVO37 / Chris Rees, Kimera Automobili