1400-сильна силова установка і максимальна швидкість у 400 кілометрів на годину роблять новинку найкрутішим китайським автомобілем сучасності.

Команду дизайнерів Hongqi S9 очолив легендарний Вальтер Де Сільва – автор дизайну таких машин, як Audi R8, Lamborghini Egoista та Volkswagen Scirocco. А увесь проект розроблявся в Італії.

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Вперше Hongqi S9 був представлений у вигляді концепту на автосалоні у Франкфурті в 2019 році. З того часу дизайн Hongqi S9 зазнав деяких змін, помітно спростившись. Разом з тим, майже на чверть знизилась і вартість S9.

Серійний Hongqi S9 оснащується гібридною силовою установкою потужністю 1400 кінських сил, яка поєднує турбомотор V8 з трьома електродвигунами. Комбінований агрегат дозволяє гіперкару прискорюватись до першої сотні на спідометрі за 1,9 секунди і розвивати максимальну швидкість у 400 кілометрів на годину.

Бренд Hongqi є одним з найбільш відомих у Китаї і існує з 1958 року. Назва означає “червоний прапор” – раніше автомобілі цієї марки були доступні лише високопосадовцям і державним чиновникам вищих рангів. Тим часом спільний бренд Silk-FAW був розроблений з конкретною метою: створення високопродуктивних електрифікованих спорткарів.

Hongqi S9 буде випущений обмеженою серією з 99 машин вартістю від 1,45 мільйона доларів кожен. Покупці почнуть отримувати свої авто у 2022 році.

Фото: Silk-FAW Hongqi S9 / Carscoops