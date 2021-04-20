1400-сильная силовая установка и максимальная скорость в 400 километров в час делают новинку самым крутым китайским автомобилем современности.

Команду дизайнеров Hongqi S9 возглавил легендарный Вальтер Де Сильва – автор дизайна таких машин, как Audi R8, Lamborghini Egoista и Volkswagen Scirocco. А весь проект разрабатывался в Италии.

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Впервые Hongqi S9 был представлен в виде концепта на автосалоне во Франкфурте в 2019 году. С тех пор дизайн Hongqi S9 претерпел некоторые изменения, заметно упростившись. Вместе с тем, почти на четверть снизилась и стоимость S9.

Серийный Hongqi S9 оснащается гибридной силовой установкой мощностью 1400 лошадиных сил, которая сочетает турбомотор V8 с тремя электродвигателями. Комбинированный агрегат позволяет гиперкару ускоряться до первой сотни на спидометре за 1,9 секунды и развивать максимальную скорость в 400 километров в час.

Бренд Hongqi – один из самых известных в Китае, он существует с 1958 года. Название означает "красный флаг" – ранее автомобили этой марки были доступны лишь высокопоставленным чиновникам и государственным чиновникам высших рангов. Между тем совместный бренд Silk-FAW был разработан с конкретной целью: создание высокопроизводительных электрифицированных спорткаров.

Hongqi S9 будет выпущен ограниченной серией из 99 машин стоимостью от 1,45 миллиона долларов каждый. Покупатели начнут получать свои авто в 2022 году.

Фото: Silk-FAW Hongqi S9 / Carscoops