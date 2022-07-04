Автомобиль Chevrolet Silverado, который участвовал во второй части сериала "Слуга народа", сейчас помогает военным в ВСУ, однако сейчас ищет нового хозяина.

Красный пикап Chevrolet Silveradо запомнился зрителям сериала "Слуга народа", на котором ездил герой Владимира Зеленского. Автомобиль 2005 года выпуска имеет бензиновый двигатель на 4,3 литра, газобаллонное оборудование. Правда, сейчас цвет у машины другой.

Пикап Василия Голобородько перекрасили в хаки, ведь машина служит на передовой. Впрочем, техпаспорт и номера сохранились. Причина продажи – на фронт нужна более приспособленная машина, так что владельцы решили продать этот легендарный пикап и приобрести новый. А может, и не один.

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Машина достанется победителю аукциона. Стартовая цена пикапа определена в 7500 долларов.

Каждый, кто захочет поучаствовать в аукционе и получить шанс на приобретение знаменитого пикапа, вносит депозит в 5 000 гривен. Собранные деньги пойдут на покупку другого автомобиля для военных.

Свои ставки можно регистрировать на специальной форме в мессенджере WhatsUp.