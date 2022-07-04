Автомобіль Chevrolet Silverado, який брав участь у другій частині серіалу "Слуга народу", зараз допомагає військовим у ЗСУ, однак наразі шукає нового господаря.

Червоний пікап Chevrolet Silveradо запам’ятався глядачам серіалу “Слуга народу”, в якому їздив герой Володимира Зеленського. Автомобіль 2005 року випуску має бензиновий двигун на 4,3 літри, газобалонне обладнання. Щоправда, наразі колір у машини інший.

Пікап Василя Голобородька перефарбували у хакі, адже машина служить на передовій. Втім, техпаспорт та номери збереглись. Причина продажу – на фронт потрібна більш пристосована машина, тож власники вирішили продати цей легендарний пікап та придбати новий. А може й не один.

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Машина дістанеться переможцю аукціону. Стартова ціна пікапа визначена у 7500 доларів.

Кожен, хто захоче взяти участь в аукціоні та отримати шанс на придбання знаменитого пікапа, вносить депозит 5 000 гривень. Зібрані гроші підуть на купівлю іншого автомобіля для військових.

Свої ставки можна реєструвати на спеціальній формі в месенджері WhatsUp.

Після війни машина, на якій їздив нинішній Президент, буде колекційною, тож коштуватиме відповідно.