Компания Carlsson, дорабатывавшая автомобили Mercedes-Benz, больше не будет заниматься тюнингом автомобилей. Владельцы ищут покупателя.

Легендарная тюнинговая компания останавливается. Новый владелец не смог дать ему вторую жизнь.

Как сообщают поклонники Mercedes, бизнес по тюнингу автомобилей компании Carlsson завершен. В настоящее время владельцем компании является корейский поставщик автозапчастей Sambo Motors, однако теперь и он ищет покупателя.

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Братья Рольф и Андреас Хартге основали Carlsson в 1989 году, в 2007 году они продали компанию предпринимателю Матиасу Р. Альберту, а в мае 2012 года гонконгский холдинг Zhongsheng получил 70 процентов акций.

В мае 2015 года Carlsson был на грани банкротства. Помощь поступила от южнокорейского автомобильного поставщика Sambo Motors, переименовавшего компанию в Carlsson Fahrzeugtechnik и перенеся штаб-квартиру компании в Saarlouis в 2016 году.

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Основным бизнесом Carlsson была разработка тюнинговых компонентов для моделей Mercedes-Benz. Они включали диски, аэродинамические накладки, элементы управления двигателем и механический тюнинг двигателя.

Carlsson также принимал участие в гонках, таких как 24-часовая гонка на Нюрбургринге, Чемпионат по выносливости VLN на Нюрбургринге и Ралли Дакар. Компания также настроила микроавтомобиль Smart.

Carlsson C25 на базе Mercedes SL 65 AMG (серия R 230) является одной из самых легендарных моделей тюнера.

Однако корейцы решили добавить к этому еще и доработку их автомобилей – они основали дочерний бренд Carlsson Peninsula, занимавшийся тюнингом моделей Hyundai и Kia. Веб-сайт Carlsson все еще онлайн в начале октября 2023 года – там тюнеры подчеркивают, что сейчас они сосредотачиваются на усовершенствовании Hyundai i30 N.

Уход от основного бизнеса Mercedes, очевидно, не помог "Карлссону". Теперь бизнес-операции прекратились: распродаются запасы обвесов и аэродинамического оборудования, автомобили из выставочного зала в Саарлуе. Права на торговую марку все еще принадлежат Sambo Motors, однако переговоры с потенциальными покупателями уже продолжаются.