Компанія Carlsson, яка доробляла автомобілі Mercedes-Benz, більше не займатиметься тюнінгом автомобілів. Власники шукають покупця.

Легендарна тюнінгова компанія зупиняється. Новий власник не зміг дати йому друге життя.

Як повідомляють шанувальники Mercedes, бізнес з тюнінгу автомобілів компанії Carlsson завершений. На даний час власником компанії є корейський постачальник автозапчастин Sambo Motors, однак тепер і він шукає покупця.

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Брати Рольф та Андреас Хартге заснували Carlsson у 1989 році, у 2007 році вони продали компанію підприємцю Матіасу Р. Альберту, а в травні 2012 року гонконзький холдинг Zhongsheng отримав 70 відсотків акцій.

У травні 2015 року Carlsson був на межі банкрутства. Допомога надійшла від південнокорейського автомобільного постачальника Sambo Motors, який взяв на себе борги, перейменував на Carlsson Fahrzeugtechnik і переніс штаб-квартиру компанії в Saarlouis у 2016 році.

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Основним бізнесом Carlsson була розробка тюнінгових компонентів для моделей Mercedes-Benz. Вони включали диски, аеродинамічні накладки, елементи керування двигуном та механічний тюнінг двигуна. Carlsson також брав участь у перегонах, таких як 24-годинні перегони на Нюрбургринзі, Чемпіонат з витривалості VLN на Нюрбургринзі та Ралі Дакар. Компанія також налаштувала мікроавтомобіль Smart.

Carlsson C25 на базі Mercedes SL 65 AMG (серія R 230) є однією з легендарних моделей тюнера.

Однак корейці вирішили додати до цього ще й доробку їх автомобілів – вони заснували дочірній бренд Carlsson Peninsula, який займався тюнінгом моделей Hyundai та Kia. Веб-сайт Carlsson все ще онлайн на початку жовтня 2023 року – там тюнери підкреслюють, що зараз вони зосереджуються на вдосконаленні Hyundai i30 N.

Відхід від основного бізнесу Mercedes, очевидно, не допоміг “Карлссону”. Тепер бізнес-операції припинилися: розпродаються запаси обвісів та аеродинамічного навісного обладнання, автомобілі з виставкового залу в Саарлуї. Права на торговельну марку все ще належать Sambo Motors, однак перемовини з потенційними покупцями вже тривають.