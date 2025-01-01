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Легендарную "летающую" заправку в Киеве снесли

В Киеве демонтировали уникальную заправку, известную как "летающая" АЗС, которая располагалась на Броварском проспекте возле метро "Левобережная". Эта станция, напоминающая НЛО, была последней в своем роде и символом инноваций 70-х годов. Ее снос знаменует конец целой эпохи для столичных автомобилистов.
В Киеве больше нет японских заправок - Auto24

ФОТО: автоконсалтинг|

"Летающая" АЗС в Киеве

Александр Бабенко
logo11 июля, 13:40
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Эта АЗС на Броварском проспекте была последней такой в Киеве. Первая подобная станция, расположена на Харьковском шоссе, исчезла еще в 2018 году, сообщает Auto-Consulting.

Кстати на киевских АЗС станет меньше "бодяги"

Уникальная автозаправочная станция, построена по “японским проектом Tatsuno”, имела особенность, которая поражала: после оплаты топлива заправочный шланг опускался прямо сверху. Эта инновационная технология, появившаяся в 1970-х годах, делала АЗС одной из самых современных в Советском Союзе. Ее футуристический вид даже породил прозвище "летающая заправка".

Несмотря на инновационность, “летающие” АЗС не получили широкого распространения. Основные причины – сложная конструкция, высокая стоимость обслуживания и проблемы с безопасностью, в частности риск пожаров из-за негерметичных шлангов.

Теперь об уникальных станциях будут напоминать только архивные фотографии. Для многих опытных водителей эта заправка была частью истории автомобильного Киева.

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