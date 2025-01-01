Легендарну "літаючу" заправку у Києві знесли

Ця АЗС на Броварському проспекті була останньою такою в Києві. Перша подібна станція, розташована на Харківському шосе, зникла ще у 2018 році, повідомляє Auto-Consulting.

До речі на київських АЗС стане менше "бодяги"

Унікальна автозаправна станція, побудована за “японським проєктом Tatsuno”, мала особливість, яка вражала: після оплати палива заправний шланг опускався прямо згори. Ця інноваційна технологія, що з'явилася у 1970-х роках, робила АЗС однією з найсучасніших у Радянському Союзі. Її футуристичний вигляд навіть породив прізвисько "літаюча заправка".

Попри інноваційність, “літаючі” АЗС не набули широкого поширення. Основні причини – складна конструкція, висока вартість обслуговування та проблеми з безпекою, зокрема ризик пожеж через негерметичні шланги.

Тепер про унікальні станції нагадуватимуть лише архівні фотографії. Для багатьох досвідчених водіїв ця заправка була частиною історії автомобільного Києва.