Речь идет о седане Chrysler 300 и внедорожнике Dodge Durango.

Концерн Stellantis, в который вошли эти бренды, найдет им замену. Американский бренд Chrysler анонсировал несколько обновлений для модели 300, которое, возможно, будет последним, сообщает Automotive News. Но уже в 2023 году его производство могут прекратить.

Слухи о прекращении производства Chrysler 300 ходят давно, но в последнее время его продажи упали до минимума – с 51 237 единиц в 2017 году до 16 653 штук в 2020 году.

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Однако большой седан может быть не единственной жертвой – производство Dodge Durango может закончиться в 2024 году. Продажи Durango тоже не слишком впечатляют – около 66 000 единиц ежегодно. Для сравнения, Jeep продает более 200 000 Grand Cherokees каждый год. У концерна Stellantis есть планы сделать Dodge более динамичным брендом.