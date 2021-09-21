Мова йде про седан Chrysler 300 та позашляховик Dodge Durango.

Концерн Stellantis, у який ввійшли ці бренди, знайде їм заміну. Американський бренд Chrysler анонсував кілька оновлень для моделі 300, яке, можливо, буде останнім, повідомляє Automotive News. Але вже у 2023 році його виробництво можуть припинити.

Чутки про припинення виробництва Chrysler 300 ходять давно, але останнім часом його продажі впали до мінімуму – з 51 237 одиниць у 2017 році до 16 653 штук у 2020 році.

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Однак великий седан може бути не єдиною жертвою - виробництво Dodge Durango може закінчитися в 2024 році. Продажі Durango теж не надто вражають - близько 66 000 одиниць щорічно. Для порівняння, Jeep кожного року продає більше 200 000 Grand Cherokees. У концерна Stellantis є плани зробити Dodge більш динамічним брендом.