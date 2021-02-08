После распада СССР в Украине кое-что изменилось. В 90-е люди почувствовали возможности для развития бизнеса и заработка денег. Иногда не самым законным способом.

Вспомним легендарные "бандитские" автомобили, которые были очень популярны в Украине в конце ХХ века. Многие из них попадаются на дорогах до сих пор, причем некоторые из них в идеальном состоянии.

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Mercedes S-class

Немецкие седаны Mercedes во всем мире были известны как статусные, качественные и дорогие авто. С распадом СССР это дошло и до стран бывшего советского блока. Огромный S-class на наших дорогах в 90-е казался пришельцем из космоса и сразу давал понять, что внутри сидит кто-то очень важный. Собственно, крутыми считались любые модели Mercedes-Benz, не обязательно только S-class.

В Европе на Mercedes ездил крепкий средний класс, в Украине – верхушки бандитских группировок. Даже компактные модели Mercedes были классными и статусными.

BMW 7-series

И 7-series и 5-series, и даже компактная 3-series от BMW были действительно статусными автомобилями. Это касалось любого заграничного седана. Особенно в черном цвете. Также это касается Volvo, редких Audi и еще более редких Jaguar.

ВАЗ-2109

"Голодные" девяностые принято ассоциировать преимущественно с премиальными иномарками, которые в больших количествах хлынули в измученную советскими кризисами Украину. Тем, кто не мог позволить себе Mercedes или Toyota, приходилось довольствоваться ВАЗ-2109. "Девятка" получилась легкой, сравнительно быстрой и приятной в управлении. Многие хулиганы и "начинающие бандиты" отдавали предпочтение именно таким машинам.

Jeep Cherokee /Grand Cherokee

Любимый американский 4х4 понравился самым богатым украинцам 90-х. Чаще всего эти автомобили использовались охраной, сопровождавшей большой черный "лимузин". Как и многие другие машины, Grand Cherokee своим появлением предвещал некие "разборки" что вот-вот должны были начаться неподалеку.

Toyota Land Cruiser

Как и любой внедорожник, Land Cruiser считался очень крутой машиной. Из подобного транспорта в СССР были только "Лада Нива" и УАЗы, но те ориентировались скорее на эксплуатацию в сельской местности. Зарубежные внедорожники "новой волны" вместе с полным приводом предлагали богатое оснащение, удобный салон с кожаной отделкой и громкую аудиосистему – невиданная роскошь.

Mitsubishi Pajero

Японский внедорожник – это круто сегодня, но в 90-е вокруг них был особый ажиотаж. Pajero воспринимался примерно так же, как и Land Cruiser, поэтому был не менее популярным.