Після розпаду СРСР в Україні дещо змінилося. У 90-ті люди відчули можливості для розвитку бізнесу й заробітку грошей. Іноді, не в найбільш законний спосіб.

Згадаємо легендарні "бандитські" автомобілі, які були дуже популярні в Україні наприкінці ХХ століття. Багато з них трапляється на дорогах досі, причому деякі з них в ідеальному стані.

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Mercedes S-class

Німецькі седани Mercedes у всьому світі були відомі як статусні, якісні й дорогі авто. З розпадом СРСР це дійшло і до країн колишнього радянського блоку. Величезний S-class на наших дорогах у 90-ті здавався прибульцем із космосу і відразу давав зрозуміти, що всередині сидить хтось дуже важливий. Власне, крутими вважалися будь-які моделі Mercedes-Benz, не обов'язково тільки S-class.

У Європі на Mercedes їздив міцний середній клас, в Україні – верхівки бандитських угруповань. Навіть компактні моделі Mercedes були класними і статусними.

BMW 7-series

І 7-series, і 5-series, і навіть компактна 3-series від BMW були дійсно статусними автомобілями. Це стосувалося будь-якого закордонного седана. Особливо в чорному кольорі. Також це стосується Volvo, рідкісних Audi та ще більш рідкісних Jaguar.

ВАЗ-2109

"Голодні" дев'яності прийнято асоціювати переважно з преміальними іномарками, які у великих кількостях ринули до змученої радянськими кризами України. Тим, хто не міг дозволити собі Mercedes або Toyota, доводилося задовольнятися ВАЗ-2109. "Дев'ятка" вийшла легкою, порівняно швидкою та приємною в керуванні. Багато хуліганів і "бандитів-початківців" віддавали перевагу саме таким машинам.

Jeep Cherokee /Grand Cherokee

Улюблений американський 4х4 сподобався найбагатшим українцям 90-х. Найчастіше ці автомобілі використовувалися охороною, що супроводжувала великий чорний "лімузин". Як і багато інших машин, Grand Cherokee своєю появою віщував якісь "розборки", що ось-ось повинні були початися неподалік.

Toyota Land Cruiser

Як і будь-який позашляховик, Land Cruiser вважався дуже крутою машиною. З подібного транспорту в СРСР були тільки "Лада Нива" і УАЗи, але ті орієнтувалися радше на експлуатацію в сільській місцевості. Закордонні позашляховики "нової хвилі" разом з повним приводом пропонували багате оснащення, зручний салон зі шкіряним оздобленням і гучну аудіосистему – небачена розкіш.

Mitsubishi Pajero

Японський позашляховик – це круто сьогодні, але в 90-ті навколо них відбувався особливий ажіотаж. Pajero сприймався приблизно так само, як і Land Cruiser, тому був не менш популярним.