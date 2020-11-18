В Україні виставили на продаж культовий Mercedes SL 73 AMG, який вважається "прадідом" суперкара Pagani Zonda R.

Саме з цієї моделі Пагані успадкував 7,3-літровий двигун. У 1999 році ціна цієї версії перевищувала 300 000 марок. В Україні ж за рідкісний автомобіль просять 350 000 євро!

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Звичайно, SL 73 AMG – дуже рідкісний і по-справжньому колекційний апарат (тираж склав 85 штук), але, по-перше, він нерозмитнений (польська реєстрація, але знаходиться авто в Києві). По-друге, два роки тому аналогічний янгтаймер Мерседес СЛ73 продавали за 200 тисяч доларів. Хоча, можливо, не аналогічний, а той же самий. За два роки подорожчав майже вдвічі?

Так чи інакше, але нагадаємо, що цей кабріолет Мерседес R129 в 90-х роках був дуже і дуже швидким - 4 з половиною секунди до сотні.