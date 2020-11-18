В Украине выставили на продажу культовый Mercedes SL 73 AMG, который считается "прадедом" суперкара Pagani Zonda R.

Именно из этой модели Пагани унаследовал 7,3-литровый двигатель. В 1999 году цена этой версии превышала 300 тысяч марок. В Украине же за редкий автомобиль просят 350 тысяч евро!

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Конечно, SL 73 AMG – очень редкий и по-настоящему коллекционный аппарат (тираж составил 85 штук), но, во-первых, он нерастаможенный (польская регистрация, но находится авто в Киеве). Во-вторых, два года назад аналогичный янгтаймер Мерседес СЛ73 продавали за 200 тысяч долларов. Хотя, возможно, не аналогичный, а тот же самый. За два года подорожал почти в два раза?

Так или иначе, напомним, что этот кабриолет Мерседес R129 в 90-х годах был очень и очень быстрым – 4 с половиной секунды до сотни.