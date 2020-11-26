Барахолка или комиссионный магазин с одеждой – совсем не то место, где рассчитываешь купить автомобиль. Да и стоимость покупки будет экстраординарной.

В магазине Insect, в Эстонии, покупатели обнаружили необычный товар – автомобиль DMC DeLorean, знакомый нам по трилогии "Назад в будущее".

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Магазин расположен на самом большом острове Эстонии Сааремаа, в городе Курессааре. DMC DeLorean, который среди одежды выглядит частью декора интерьера, на самом деле продается. Причем довольно дешево.

За икону поп-культуры магазин рассчитывает получить 55 тысяч евро. Для такой культовой машины с тиражом в девять тысяч экземпляров, подобный ценник более, чем умеренный. Стоимость купе со стальным кузовом в объявлениях колеблется от 20 до 100 тысяч евро, в зависимости от технического состояния и других аспектов.

Визуально состояние автомобиля, выставленного на продажу в Эстонии, достаточно хорошее, салон выглядит не хуже кузова, и может оказаться, например, что под капотом у него отсутствует мотор, ведь продают его не где-нибудь, а в секонд-хенде.

Фото: DMC DeLorean в торговом зале магазина подержанной одежды в Эстонии / Motor1