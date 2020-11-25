На одном из популярных онлайн-ресурсов с частными объявлениями появился экстраординарный лот – самолет. Недорого.

Реактивный Aero L-29 Delfin 1970 года выпуска выставлен на продажу в Запорожье. Это не муляж, самолет настоящий, хотя и не боевой, но поднять его в небо уже вряд ли возможно.

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За чехословацкий самолет продавец рассчитывает выручить всего 10 тысяч долларов – примерно столько же стоит новый Renault Logan. Впрочем, автомобиль за эти деньги исправно будет служить своему владельцу, тогда как самолет можно использовать разве что, как декор.

Реактивный самолет L-29 – это учебно-тренировочный аппарат. Использовали его для подготовки боевых пилотов, но в ряде социалистических стран он переоборудовался и выполнял боевые задачи.

Продавец сообщает, что самолет комплектный и имеет двигатель, но о запуске речь не идет. Продавец предлагает использовать его для антуража и готов доставить самолет в любую точку мира.