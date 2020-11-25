На одному з популярних онлайн-ресурсів з приватними оголошеннями з'явився екстраординарний лот – літак. Недорого.

Реактивний Aero L-29 Delfin 1970 року випуску виставлений на продаж у Запоріжжі. Це не муляж, літак справжній, хоча й не бойовий, але підняти його в небо вже навряд чи можливо.

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За чехословацький літак продавець розраховує виручити всього 10 тисяч доларів – приблизно стільки ж коштує новий Renault Logan. Втім, автомобіль за ці гроші справно служитиме своєму власнику, тоді як літак можна використовувати хіба що, як декор.

Реактивний літак L-29 – це навчально-тренувальний апарат. Використовували його для підготовки бойових пілотів, але в ряді соціалістичних країн він переобладнувався і виконував бойові задачі.

Продавець повідомляє, що літак комплектний і має двигун, але про запуск мова не йде. Продавець пропонує використовувати його для антуражу і готовий доставити літак в будь-яку точку світу.