Барахолка чи комісійний магазин з одягом – зовсім не те місце, де розраховуєш купити автомобіль. Та й вартість покупки буде екстраординарною.

У магазині Insect, в Естонії, покупці виявили найнезвичніший товар – автомобіль DMC DeLorean, знайомий нам за трилогією “Назад у майбутнє”.

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Крамниця розташована на найбільшому острові Естонії Сааремаа, у місті Курессааре. DMC DeLorean, що посеред одягу виглядає частиною декору інтер’єру, насправді продається. Причому досить дешево.

За ікону поп-культури магазин розраховує отримати 55 тисяч євро. Для такої культової машини з тиражем у дев’ять тисяч екземплярів, подібний цінник є більш, ніж помірним. Вартість купе зі сталевим кузовом в оголошеннях коливається від 20 до 100 тисяч євро, залежно від технічного стану та інших аспектів.

Візуально стан автомобіля, виставленого на продаж в Естонії, досить добрий, салон виглядає не гірше за кузов, та може виявитись, наприклад, що під капотом в нього відсутній мотор, адже продають його не деінде, а в секонд-хенді.

Фото: DMC DeLorean в торговому залі магазину вживаного одягу в Естонії / Motor1