Итальянская компания представила тизер машины с дверями типа крыло чайки и логотипом DMC.

Немногим машинам удалось так прославиться, как DeLorean DMC-12. Футуристический корпус из нержавеющей стали был потрясающим в начале 1980-х и даже 40 лет спустя он все еще привлекает внимание. С тех пор такого автомобиля еще не было, хотя загадочный тизер, размещенный на странице Italdesign на Facebook, намекает на то, что знаковая дизайнерская фирма разрабатывает что-то уникальное с дверью в стиле чайки и значком DMC в решетке.

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Italdesign разместил тизер рядом с изображением первого DeLorean DMC-12, который выехал из дверей завода в 1981 году. Дизайнерская фирма сопровождает изображение подписью: "Что может быть лучшим способом отметить икону истории автомобилестроения, чем возможность заглянуть в (ближайшее) будущее? Следите за новостями..." Italdesign не добавляет никакого дополнительного контекста относительно того, что планируется отметить в недолгой истории модели.

На тизерной картинке изображено затемненный силуэт с открытыми дверями в стиле “крыло чайки”. Двери имеют несколько странную форму, однако это может быть результатом того, что компания скрывает определенные вещи, которых пока не хочет показывать. Автомобиль также имеет знак DMC на том месте, где должна быть радиаторная решетка.

Именно Italdesign и ее основатель Джорджетто Джуджаро в свое время помогли создать образ для оригинального DeLorean DMC-12, поэтому неудивительно, что к 40-летию этой знаковой машины итальянцы готовят что-то особенное. Между тем, еще в 2011 году компания DeLorean Motor Company заявляла о желании выпустить преемника DMC-12 в электрическом формате. Для нового купе был предусмотрен электромотор мощностью 200 лошадиных сил, с питанием от литий-фосфатных аккумуляторов емкостью 30 киловатт-часов.

DeLorean DMC-12 выпускался в Северной Ирландии в период с 1981 по 1983 год. Всего было выпущено чуть больше 8 500 машин, слава к которым пришла после выхода на экраны фильма "Назад в будущее".