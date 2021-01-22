Італійська компанія представила тізер машини з дверима типу крило чайки та логотипом DMC.

Небагатьом машинам вдалось так прославитись, як DeLorean DMC-12. Футуристичний корпус з нержавіючої сталі був приголомшливим на початку 1980-х і навіть 40 років потому він все ще привертає увагу. З тих пір такого автомобіля ще не було, хоча загадковий тизер, розміщений на сторінці Italdesign на Facebook, натякає на те, що знакова дизайнерська фірма розробляє щось унікальне із дверима в стилі чайки та значком DMC у решітці.

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Italdesign розмістив тизер поряд із зображенням першого DeLorean DMC-12, що виїхав з дверей заводу у 1981 році. Дизайнерська фірма супроводжує зображення підписом: “Що може бути кращим способом відзначити ікону історії автомобілебудування, ніж можливість зазирнути в (найближче) майбутнє? Слідкуйте за новинами…” Italdesign не додає жодного додаткового контексту щодо того, що планується відзначити в недовгій історії моделі.

На тизерному зображенні зображено затемнений силует з відкритими дверима у стилі “крило чайки”. Двері мають дещо дивну форму, однак це може бути результатом того, що компанія приховує певні речі, яких поки не хоче показувати. Автомобіль також має знак DMC на тому місці, де має бути радіаторна решітка.

Саме Italdesign та її засновник Джорджетто Джуджаро свого часу допомогли створити образ для оригінального DeLorean DMC-12, тому не дивно, що до 40-річчя цієї знакової машини італійці готують щось особливе. Між тим, ще у 2011 році компанія DeLorean Motor Company заявляла про бажання випустити наступника DMC-12 в електричному форматі. Для нового купе був передбачений електромотор потужністю 200 кінських сил, з живленням від літій-фосфатних акумуляторів ємністю 30 кіловат-годин.

DeLorean DMC-12 випускався в Північній Ірландії в період з 1981 по 1983 рік. Всього було випущено трохи більше 8,5 тисяч машин, слава до яких прийшла, після виходу на екрани стрічки “Назад в майбутнє”.