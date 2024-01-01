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Легендарный Lamborghini Diablo продан на американском автоаукционе за огромную сумму

Битый Diablo VT Roadster купили на Copart за 249 тысяч долларов, хотя его рыночная цена вдвое больше.
Lamborghini Diablo на Copart: цена, фото - Auto24

ФОТО: Копарт|

Lamborghini Diablo 1999

Сергей Матусяк
logo15 июня, 18:34
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Lamborghini Diablo – это действительно легендарный спорткар, известный едва ли не каждому взрослому мужчине. Например, изображение Diablo было одним из самых популярных стикеров в жевательной резинке Turbo, которые попадали в наши края в 90-х годах прошлого века.

Из-за своей харизмы Lamborghini Diablo очень ценится у коллекционеров. Например, этот желтый “дьявол” в версии VT Roadster, который продался на американском страховом аукционе Copart, стоит в США полмиллиона долларов.

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Проданный в конце мая Lamborghini Diablo 1999 года сторговался на Copart за 249 тысяч долларов (без сборов аукциона). Он имеет повреждения: бамперы, диски и еще некоторые детали. Однако в целом сохранен прекрасно как на свои годы. Кстати, пробег минимальный – 16 тысяч км.

Под капотом – 5,2-литровый V12, который выдает 530 л. с. (395 кВт) и разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 3,9 секунды. Заявленная максимальная скорость модели – 320 км в час.

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