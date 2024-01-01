Легендарный Lamborghini Diablo продан на американском автоаукционе за огромную сумму

Lamborghini Diablo – это действительно легендарный спорткар, известный едва ли не каждому взрослому мужчине. Например, изображение Diablo было одним из самых популярных стикеров в жевательной резинке Turbo, которые попадали в наши края в 90-х годах прошлого века.

Из-за своей харизмы Lamborghini Diablo очень ценится у коллекционеров. Например, этот желтый “дьявол” в версии VT Roadster, который продался на американском страховом аукционе Copart, стоит в США полмиллиона долларов.

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Проданный в конце мая Lamborghini Diablo 1999 года сторговался на Copart за 249 тысяч долларов (без сборов аукциона). Он имеет повреждения: бамперы, диски и еще некоторые детали. Однако в целом сохранен прекрасно как на свои годы. Кстати, пробег минимальный – 16 тысяч км.

Под капотом – 5,2-литровый V12, который выдает 530 л. с. (395 кВт) и разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 3,9 секунды. Заявленная максимальная скорость модели – 320 км в час.