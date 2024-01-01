Легендарний Lamborghini Diablo проданий на американському автоаукціоні за величезну суму

Lamborghini Diablo – це справді легендарний спорткар, відомий чи не кожному дорослому чоловіку. Наприклад, зображення Diablo було одним з найпопулярніших стікерів в жувальній гумці Turbo, які потрапляли в наші краї в 90-их роках минулого століття.

Через свою харизму Lamborghini Diablo дуже ціниться в колекціонерів. Наприклад, цей жовтий “диявол” у версії VT Roadster, який продався на американському страховому аукціоні Copart, коштує в США півмільйона доларів.

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Проданий наприкінці травня Lamborghini Diablo 1999 року сторгувався на Copart за 249 тисяч доларів (без зборів аукціону). Він має пошкодження: бампери, диски та ще деякі деталі. Однак в цілому збережений прекрасно як на свої роки. До речі, пробіг мінімальний – 16 тисяч км.

Під капотом – 5,2-літровий V12, який видає 530 к. с. (395 кВт) та розганяє автомобіль до 100 км/год за 3,9 секунди. Заявлена максимальна швидкість моделі – 320 км на годину.