Один из 45 легендарных седанов Mercedes-Benz E60 AMG был выставлен на продажу.

В линейке тюнинг-ателье AMG, ныне ставшей частью Mercedes-Benz, немало достойных и уникальных проектов, но среди них встречаются и особенно редкие. К ним можно отнести Mercedes-Benz E60 AMG.

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Всего было выпущено от 100 до 150 машин этой модели, однако только 45 седанов получили заводское исполнение 957 AMG Technik-Paket, и один из экземпляров этой редкой версии появился на онлайн-торгах площадки Cars & Bids. Теперь фанаты W124 могут купить уникальную машину.

E60 AMG стал флагманским вариантом Mercedes-Benz E-Class в кузове W124, выпущенным тогда еще независимым ателье, седан оснащен 6,0-литровым двигателем V8 мощностью 375 лошадиных сил и моментом 582 Нм.

Также автомобиль получил усиленную 4-ступенчатую автоматическую коробку передач, перенастроенное шасси и выхлопную систему Remus. Машина получила 17-дюймовые трехсоставные колеса AMG, аэродинамический обвес для 500E, омыватели фар, противотуманные фары, боковые зеркала заднего вида с электроприводом и люк с электроприводом.