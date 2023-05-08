Один з 45 легендарних седанів Mercedes-Benz E60 AMG виставили на продаж.

У лінійці тюнінг-ательє AMG, що нині стало частиною Mercedes-Benz, чимало гідних і унікальних проектів, але серед них зустрічаються і особливо рідкісні. До таких можна віднести Mercedes-Benz E60 AMG.

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Усього було випущено від 100 до 150 машин цієї моделі, проте лише 45 седанів отримали заводське виконання 957 AMG Technik-Paket і один з екземплярів цієї рідкісної версії з'явився на онлайн-торгах майданчика Cars & Bids. Тепер фанати W124 мають можливість купити унікальну машину.

E60 AMG став флагманським варіантом Mercedes-Benz E-Class у кузові W124, випущеним тоді ще незалежним ательє, седан оснащений 6,0-літровим двигуном V8 потужністю 375 кінських сил і моментом 582 Нм.

Також автомобіль отримав посилену 4-ступінчасту автоматичну коробку передач, переналаштоване шасі та вихлопну систему Remus. Машина отримала 17-дюймові трискладові колеса AMG, аеродинамічний обвіс для 500E, омивачі фар, протитуманні фари, бічні дзеркала заднього виду з електроприводом та люк з електроприводом.