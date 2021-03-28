В 2021 году в ночь с 27 на 28 марта стрелки часов переведут на час вперед. Автомобилистам тоже стоит перевести часы в своих машинах.

Почти все автомобили оснащены бортовыми часами. Наиболее современные переводят время автоматически, но на многих машинах часы до сих пор нужно переводить время самому.

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Пик прогресса

Автоматически часы переводятся в автомобилях, которые подключаются к сети – с помощью sim-карты, по Wi-Fi, либо по телефону. Если у вас современный автомобиль премиального класса – скорее всего он переведет время автоматически и вам не о чем волноваться.

Стоит заметить, что почти все автомобили, оборудованные штатной навигационной системой, также могут автоматически переводить время. Дело в том, что сигнал GPS содержит данные о координатах спутника и времени на его часах.

Медиасистемы

В подавляющем большинстве автомобилей для перевода часов на час вперед нужно зайти в меню медиаситемы или бортового компьютера. Обычно заглядывать в инструкцию не нужно – все интуитивно понятно.

Однако, если самостоятельно разобраться не удалось, можно воспользоваться инструкцией пользователя, найти информацию в интернете или позвонить дилеру для консультации.

Устаревшие модели

На старых или бюджетных автомобилях обычно часы переводятся двумя-тремя кнопками, одна из которых отвечает за часы, а другая за минуты (бывает еще кнопка Set). То есть для перевода на час вперед нужно лишь один пару раз нажать кнопку.

Часто эти кнопки прячут от случайных нажатий – чтобы их нажать, нужен карандаш, зубочистка или какой-то другой достаточно острый предмет.

На янгтаймерах иногда встречаются часы, которые переводятся с помощью головки, как механические наручные часы. Однако встретить такое можно не часто.