В 2021 році у ніч з 27 на 28 березня стрілки годинників переводять на годину вперед. Автомобілістам теж варто перевести годинники в своїх машинах.

Майже усі автомобілі мають бортовий годинник. Найбільш сучасні переводять час автоматично, але на багатьох машинах годинник досі потрібно переводити самому.

Читайте також: Peugeot випустила колекцію кварцевих годинників

Пік прогресу

Автоматично годинники переводяться у машинах, які підключаються до мережі Інтернет – за допомогою sim-карти, по Wi-Fi, чи через телефон власника. Якщо у вас сучасний автомобіль преміального класу – швидше за все він переведе час автоматично, тому вам нема про що хвилюватись.

Варто зауважити, що майже усі автомобілі, які обладнані штатною навігаційною системою, також можуть автоматично переводити час. Справа у тому, що сигнал GPS містить дані про координати супутника і час на його годиннику.

Медіасистеми

У переважній більшості автомобілів для переводу годинника на годину вперед потрібно зайти у меню медіаситеми або бортового комп’ютера. Зазвичай заглядати в інструкцію не потрібно – усе інтуїтивно зрозуміло.

Проте, якщо самостійно розібратись не вдалось, можна скористатись інструкцією користувача, знайти інформацію в інтернеті або зателефонувати дилеру для консультації.

Застарілі моделі

На стареньких або бюджетних автомобілях зазвичай годинники переводяться кнопками, одна з яких відповідає за години, а інша за хвилини. Або існує кнопка Set, яку треба натиснути перед маніпуляціями з годитнами та хвилинами.

Часто ці кнопки ховають від випадкових натискань, тому аби їх натиснути, потрібен олівець, зубочистка або якийсь інший достатньо гострий предмет.

На янгтаймерах іноді зустрічаються годинники, які переводяться за допомогою головки, як механічні наручні годинники. Проте, зустріти таке можна не часто.