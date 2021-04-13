На автосалоне в Шанхае бренд Lexus представит концепт LF-Z Electrified и обновленный седан ES.

Актуальная модель Lexus ES седьмого поколения на рынке уже три года, поэтому пришло время для планового обновления. Новинку раскроют 19 апреля.

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Актуальная версия Lexus ES была представлена публике в апреле 2018 года на автосалоне в Пекине. Модернизированную версию модели производитель представит также в Китае, но на этот раз в Шанхае.

Lexus ES 2021 получил новую оптику и измененный рисунок ходовых огней. Короткое анонсовое видео позволяет бросить взгляд и на корму седана, где заметны фонари знакомой формы, спойлер на крышке багажника и логотип AWD, который обозначает опциональную систему полного привода. Больше подробностей, включая вид изнутри и линейку силовых агрегатов, будет раскрыто в ходе премьеры.

Вместе с обновленным ES японский бренд также привезет в Шанхай концепт LF-Z Electrified, представленный виртуально в конце прошлого месяца. Концепт должен стать родоначальником целой линейки батарейных машин Lexus. Концепт имеет теоретический запас хода в 600 километров и снабжен искусственным интеллектом.