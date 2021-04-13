На автосалоні в Шанхаї бренд Lexus представить концепт LF-Z Electrified та оновлений седан ES.

Актуальна модель Lexus ES сьомого покоління на ринку вже три роки, тож настав час для планового оновлення. Новинку розкриють 19 квітня.

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Актуальна версія Lexus ES була представлена публіці у квітні 2018 року на автосалоні в Пекіні. Модернізовану версію моделі виробник представить також у Китаї, але цього разу в Шанхаї.

Lexus ES 2021 отримав нову оптику і змінений малюнок ходових вогнів. Коротке анонсове відео дозволяє кинути погляд і на корму седана, де помітні ліхтарі знайомої форми, спойлер на кришці багажника і логотип AWD, який позначає опційну систему повного приводу. Більше подробиць, включаючи вигляд зсередини і лінійку силових агрегатів, буде розкрито в ході прем’єри.

Разом з оновленим ES, японський бренд також привезе до Шанхаю концепт LF-Z Electrified, представлений віртуально наприкінці минулого місяця. Концепт мусить стати родоначальником цілої лінійки батарейних машин Lexus. Концепт має теоретичний запас ходу у 600 кілометрів і забезпечений штучним інтелектом.