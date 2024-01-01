Lexus GX превратили в пиццерию: фото

Lexus существенно обновил GX в 2024 году. Внедорожник имеет массивный стиль, который излучает прочность и универсальность. Его цена в США стартует от 65 000 долларов. Но новая концепция, созданная в сотрудничестве с брендом бытовой техники класса люкс Monogram, доказывает, что к автомобилю можно добавить что угодно.

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Lexus оснастил GX 30-дюймовой электрической духовкой Monogram для выпекания пиццы. Доступ к ней возможен через разделенные подъемные двери. Внедорожник также имеет охлаждающие отделения для напитков на центральной консоли и сзади, а также все необходимые столовые приборы, оборудования и место для хранения оборудования.

Внешние ящики для хранения встроены в задние окна с вырезами для бутылок вина и бурбона, открывалки для бутылок и стаканов, необходимых для бара. Как утверждают в Lexus, GX также имеет "первый и единственный пресс для льда с подогревом в США", который создает сферические кубики льда. Он расположен между задними сиденьями.

Двухцветная верблюжья кожа с нестандартным узором украшает сиденья и отделку дверных панелей с латунным и титановым металлом и декоративными элементами Dekton. Кожа также обрамляет заднюю часть духовки, боковой кубик и задние контейнеры для хранения. Внедорожник имеет нестандартные колесные диски и уникальную внешнюю отделку.

Публичный дебют этой концепции состоится в эти выходные в Аспене, Колорадо, Food and Wine Classic.