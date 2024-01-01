Lexus GX перетворили на піцерію: фото

Lexus суттєво оновив GX у 2024 році. Абсолютно новий позашляховик має відповідний масивний стиль, який випромінює міцність і універсальність з усіма розкішними виправленнями. Його ціна в США від 65 000 доларів. Але нова концепція, створена у співпраці з брендом побутової техніки класу люкс Monogram, доводить, що до автомобіля можна додати будь-що.

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Lexus оснастив GX 30-дюймовою електричною духовкою Monogram для випікання піци. Доступ до неї можливий через розділені підйомні двері. Позашляховик також має охолоджувальні відділення для напоїв на центральній консолі та ззаду, а також усі необхідні столові прилади, обладнання та місце для зберігання обладнання.

Зовнішні ящики для зберігання вбудовані в задні вікна з вирізами для пляшок вина та бурбону, відкривачки для пляшок і склянок, необхідних для бару. Як стверджують у Lexus, GX також має «перший і єдиний прес для льоду з підігрівом у США», який створює сферичні кубики льоду. Він розташований між задніми сидіннями.

Двоколірна верблюжа шкіра з нестандартним візерунком прикрашає сидіння та оздоблення дверних панелей з латунним і титановим металом і декоративними елементами Dekton. Шкіра також обрамляє задню частину духовки, боковий кубик і задні контейнери для зберігання. Позашляховик має нестандартні колісні диски та унікальне зовнішнє оздоблення.

Публічний дебют цієї концепції відбудеться цими вихідними в Аспені, Колорадо, Food and Wine Classic.