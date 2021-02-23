Спортивное исполнение седана Lexus IS получило мощность в 472 лошадиные силы и способен разгоняться до первой сотни за 4,5 секунды, но это еще не самая лучшая версия модели. К концу года японцы обещают полноценный IS 500 F Sport.

Когда Lexus представил новый компактный седан IS образца 2021 года, поклонники сразу же начали жаловаться на не слишком мощный мотор под капотом спортивной версии 350 F Sport. Японский производитель услышал своих клиентов и теперь представляет в США IS 500 F Sport Performance с атмосферным 5-литровым V8.

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Lexus IS 500 F Sport Performance получил собственный аэродинамический обвес, доработанное шасси, расширенный набор опций и новый декор в салоне. Узнать более мощную версию можно по сдвоенными патрубками выхлопной системы, расположенными по диагонали, как на старом IS F и современном купе RC F. Значительно менее заметны выпуклый капот, который стал выше на 51 миллиметр, а также расширенные передние крылья. Еще одна характерная черта – легкие 19-дюймовые колеса Enkei.

Под капотом IS 500 F Performance работает безнаддувной 5-литровый мотор 2UR-GSE с отдачей в 479 лошадиных сил и 535 ньютон-метров крутящего момента. Агрегат спаренный с 8-скоростной автоматической трансмиссией, которая транслирует обороты на заднюю ось. Агрегат обеспечивает седану ускорение с места до 100 километров в час за 4,5 секунды.

Вместе с продуктивным мотором, IS 500 F Performance получил дополнительную оптимизацию различных аспектов конструкции – установлены тормозные диски увеличенного размера, улучшено охлаждение тормозов, увеличена жесткость задней подвески, появился дополнительный задний демпфер Yamaha. Адаптивное шасси и механический дифференциал Torsen входят в стандартное оснащение спортседана.

Фото: Lexus IS 500 F Sport Performance / Lexus

Внутренние изменения для IS 500 включают новую графику приборной панели и декоративные вставки. В остальном разница сводится к расширенному набору базовых опций: в IS 500 F Sport Performance штатно есть подогрев руля, алюминиевые накладки на педали, мультимедиасистемы с 10,3-дюймовым тачскрином, а также набор водительских ассистентов Lexus Safety System+.

На рынок США Lexus IS 500 F Sport Performance выйдет осенью 2021 года. Комплектации и цены будут раскрыты ближе к началу продаж.