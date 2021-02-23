Спортивне виконання седана Lexus IS має потужність у 472 кінські сили і здатне розганятись до першої сотні за 4,5 секунди, але це ще не найкраща версія моделі. До кінця року японці обіцяють повноцінний IS 500 F Sport.

Коли Lexus представив новий компактний седан IS зразка 2021 року, шанувальники одразу ж почали жалітись на не надто потужний мотор під капотом спортивної версії 350 F Sport. Японський виробник почув своїх клієнтів і тепер представляє у США IS 500 F Sport Performance з атмосферним 5-літровим V8.

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Lexus IS 500 F Sport Performance отримав власний аеродинамічний обвіс, допрацьоване шасі, розширений набор опцій і новий декор в салоні. Упізнати потужнішу версію можна за здвоєнними патрубками вихлопної системи, розташованими по діагоналя, як на старому IS F та сучасному купе RC F. Значно менш помітні опуклий капот, який став вище на 51 міліметр, а також розширені передні крила. Ще одна характерна риса – легкі 19-дюймові колеса Enkei.

Під капотом IS 500 F Performance працює безнаддувний 5-літровий мотор 2UR-GSE з віддачею у 479 кінських сил і 535 ньютон-метрів крутного моменту. Агрегат спарений з 8-швидкісною автоматичною трансмісією, яка транслює оберти на задню вісь. Агрегат забезпечує седану прискорення з місця до 100 кілометрів на годину за 4,5 секунди.

Разом із продуктивнішим мотором, IS 500 F Performance отримав додаткову оптимізацію різних аспектів конструкції – встановлені гальмівні диски збільшеного розміру, покращено охолодження гальм, збільшена жорсткість задньої підвіски, з’явився додатковий задній демпфер Yamaha. Адаптивне шасі і механічний диференціал Torsen входять в стандартне оснащення спортседана.

Фото: Lexus IS 500 F Sport Performance / Lexus

Внутрішні зміни для IS 500 включають нову графіку приладової панелі і декоративні вставки. В іншому різниця зводиться до розширеного набору базових опцій: у IS 500 F Sport Performance штатно є підігрів керма, алюмінієві накладки на педалі, мультимедіасистема з 10,3-дюймовим тачскріном, а також набір водійських асистентів Lexus Safety System +.

На ринок США Lexus IS 500 F Sport Performance вийде восени 2021 року. Комплектації і ціни будуть розкриті ближче до початку продажів.