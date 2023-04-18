LM – это совершенно новый тип автомобилей для бренда Lexus в Европе. Модель предлагает максимальный уровень роскоши – такой же, как в лимузине, но воплощенной в формате просторного минивэна.

Новинка называется LM, которая расшифровывается как Luxury Mover (Роскошный минивэн). Это четвертая модель новой эры Lexus после успешного выпуска на рынок новых NX, RX и LX и заключительный шаг в полном обновлении модельного ряда, включающий в себя новые платформы, силовые агрегаты и инновационные технологии.

Как видно из обозначения L, LM представляет собой флагманскую модель Lexus рядом с седаном LS, купе и кабриолетом LC и внедорожником LX.

Также интересно новое поколение Lexus RX скоро будет в Украине

Процесс создания LM, как и всех новейших моделей Lexus, был стопроцентно нацелен на человека.

Основное внимание было уделено комфорту пассажиров в салоне — пространстве, являющемуся воплощением философии гостеприимства Омотенаши беспрецедентно высокого уровня. Каждая деталь спроектирована таким образом, чтобы пассажиры чувствовали себя дома или в дорогой гостинице — независимо от того, желают они отдохнуть или поработать в дороге. В частности, сиденья обеспечивают идеальную поддержку и комфорт, а такие параметры как температура, качество воздуха и освещение салона тщательно контролируются. Дизайнеры Lexus обеспечили простой, интуитивно понятный доступ к развлекательной системе, установив 48-дюймовый широкоэкранный монитор с высоким разрешением и премиальную аудиосистему объемного звучания Mark Levinson 3D Surround Sound.

Инженеры Lexus позаботились и о водителе. Человек за рулем получит удовольствие от комфорта, контроля и уверенности, которые обеспечивает концепция "Характер управления" Lexus благодаря высокой жесткости кузова и низкому центру притяжения, присущим платформе Lexus GA-K.

Что касается комфорта во время путешествия, то ведущие технологии соответствуют подходу бренда, заключающегося в «создании индивидуальной роскоши».

Пополнение модельного ряда таким автомобилем, как LM, помогает Lexus предлагать разнообразные продукты, отвечающие более широкому кругу потребностей клиентов и их жизни. Это не переоборудованный фургон – LM задумывался и создавался как полноценный пассажирский автомобиль.

Новый LM будет доступен европейскому рынку с осени 2023 года.

LM предлагается в двух версиях: четырехместной и семиместной. В семиместной версии второй ряд имеет сиденья повышенного комфорта, которым предоставлен приоритет относительно пространства и доступности функций, а дополнительный третий ряд имеет три откидных сиденья. Их можно сложить, когда требуется больше места для багажа.

Четырехместная версия – это вершина роскоши. Салон оборудован двумя многофункциональными отдельными сиденьями и множеством функций и элементов, делающих каждую поездку максимально комфортной и приятной. К ним относятся перегородка между передними и задними сиденьями с широкоэкранным 48-дюймовым монитором и стеклянная панель, которую можно сделать непрозрачной для обеспечения конфиденциальности. Специально разработанная под этот автомобиль аудиосистема Mark Levinson 3D Surround Sound имеет 23 динамика. Комфорт в салоне значительно повышается благодаря более совершенной системе климат-контроля Lexus Climate Concierge, которая использует термодатчики для точного управления обогревом и вентиляцией.