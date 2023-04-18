LM — це повністю новий тип автомобілів для бренду Lexus в Європі. Модель пропонує максимальний рівень розкоші — такої ж, як у лімузині, але втіленої у форматі просторого мінівена.

Новинка має назву LM, що розшифровується як Luxury Mover (Розкішний мінівен). Це четверта модель нової ери Lexus після успішного випуску на ринок нових NX, RX і LX і заключний крок у повному оновленні модельного ряду, який включає нові платформи, силові агрегати та інноваційні технології.

Як видно з позначення L, LM є флагманською моделлю Lexus поруч із седаном LS, купе і кабріолетом LC та позашляховиком LX.

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Процес створення LM, як і всіх нових моделей Lexus, був повністю орієнтований на людину.

Основну увагу було приділено комфорту пасажирів у салоні — просторі, який є втіленням філософії гостинності Омотенаші безпрецедентно високого рівня. Кожну деталь спроєктовано таким чином, аби пасажири відчували себе, як удома чи в дорогому готелі — незалежно від того, бажають вони перепочити чи попрацювати в дорозі. Зокрема, сидіння забезпечують ідеальну підтримку і комфорт, а такі параметри, як температура, якість повітря та освітлення салону, ретельно контролюються. Дизайнери Lexus забезпечили простий, інтуїтивно зрозумілий доступ до розважальної системи, встановивши 48-дюймовий широкоекранний монітор із високою роздільною здатністю та преміальну аудіосистему об’ємного звучання Mark Levinson 3D Surround Sound.

Інженери Lexus подбали і про водія. Людина за кермом отримає задоволення від комфорту, контролю та впевненості, які забезпечує концепція “Характер керування” Lexus завдяки високій жорсткості кузова та низькому центру тяжіння, що притаманні платформі Lexus GA-K.

Щодо комфорту під час подорожі, то тут провідні технології відповідають підходу бренда, що полягає у «створенні індивідуальної розкоші».

Поповнення модельного ряду таким автомобілем, як LM, допомагає Lexus пропонувати різноманітні продукти, що відповідають ширшому колу потреб клієнтів і способу їхнього життя. Це не переобладнаний фургон — LM задумувався і створювався як повноцінний пасажирський автомобіль.

Новий LM буде доступний для європейського ринку з осені 2023 року.

LM пропонується у двох версіях: чотиримісній і семимісній. У семимісній версії другий ряд має сидіння підвищеного комфорту, яким надано пріоритет щодо простору та доступності функцій, а додатковий третій ряд має три відкидні сидіння. Їх можна скласти, коли потрібно більше місця для багажу.

Чотиримісна версія — це вершина розкоші. Салон обладнано лише двома багатофункціональними окремими сидіннями та безліччю функцій і елементів, що роблять кожну поїздку максимально комфортною і приємною. До них відносяться перегородка між передніми та задніми сидіннями із 48-дюймовим широкоекранним монітором та скляна панель, яку можна зробити непрозорою для забезпечення конфіденційності. Спеціально розроблена під цей автомобіль аудіосистема Mark Levinson 3D Surround Sound має 23 динаміки. Комфорт у салоні значно підвищується завдяки ще більш досконалій системі клімат-контролю Lexus Climate Concierge, яка використовує термодатчики для точного керування обігрівом і вентиляцією.

Конструкція нових сидінь у LM запобігає хитанню голови і зменшує рівень низькочастотних вібрацій. Вони допомагають запобігти сутулій позі, надійно підтримуючи тіло від тазу до грудей, і забезпечують кращий розподіл тиску на нижню частину тіла. Бічна підтримка додатково допомагає утримувати тіло у правильному положенні.

Збільшена глибина подушкоподібних підголівників забезпечує підтримку не лише шиї, а і верхньої частини спини, що допомагає утримувати стійке положення тіла. Висувні регульовані пуфи (Ottoman) забезпечують опору для ніг. У чотиримісному LM обидва задні сидіння можна відкинути в горизонтальне положення — як в авіалайнері.

Подушки сидінь виготовлені з двох різних матеріалів, що створює м'яку поверхню на жорсткій основі, а також запобігає ковзанню пасажира вперед під час різкого гальмування. Окрім регулювання положення за допомогою електропривода, функцій обігріву та вентиляції, сидіння облаштовані системою підтримки попереку з чотирма варіантами налаштування. Це дозволяє заповнити зазор між спинкою сидіння та тілом пасажира, поглинаючи вібрації.

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Швидке та інтуїтивно зрозуміле налаштування безлічі функцій забезпечується пристроєм керування, що нагадує смартфон. З його допомогою можна керувати аудіосистемою, налаштуваннями клімат-контролю та сидінь, внутрішнім освітленням і шторками на вікнах.

LM також є першим у світі автомобілем, в якому реалізована функція керування за допомогою голосових команд від пасажирів заднього ряду (функція доступна не на всіх ринках).

Тиша в салоні

У задній частині салону розташована стильна стельова консоль, яка об’єднує елементи керування дверима, відділення для дрібниць і датчики контролю температури. Її було розміщено по центру, щоб збільшити простір над головами пасажирів.

Ідеальна тиша та спокій у салоні були головним пріоритетом у створенні нового LM. Команда розробників надихнулася першим Lexus LS — лімузином, який став проривним у питаннях безшумності.

Їхньою метою було досягнення особливої, природної тиші, а не абсолютної, іноді гнітючої «мертвої» тиші, яку ви можете відчути у звукоізольованій кімнаті чи студії звукозапису. Lexus порівнює «свою тишу» з прогулянкою тихим лісом — досвідом, який радує всі органи чуттів.

Заходи щодо безшумності також стосувалися конструкції автомобіля. Ущільнювачі дозволили поліпшити герметичність кузова, а зазори між дверима та деталями кузова були зменшені. Колісні диски із системою зниження шуму та шини з низьким рівнем шуму усувають зайві звуки в місці їх виникнення.

Система активного шумогасіння (ANC) передає звукові хвилі через динаміки аудіосистеми, знижуючи низькочастотні шуми під час руху автомобіля. Її робота точно регулюється за допомогою спеціального мікрофона для контролю внутрішнього шуму, розташованого в різних місцях залежно від компонування задньої частини салону.

Обшивка стелі у чотиримісному LM має п'ять шарів шумоізоляції, яка не поглинає звуки зсередини салону, що полегшує ведення розмови. Рівень звукоізоляції перегородки між передньою та задньою частинами салону було також значно підвищено (+40%).

Преміальна аудіосистема Mark Levinson 3D Surround Sound

Для обох версій LM було спеціально розроблено аудіосистему Mark Levinson 3D Surround Sound. 23 динаміки у чотиримісній версії та 21 динамік у семимісній забезпечують найвищу якість відтворення звуку, створюючи ефект домашнього кінотеатру.

У чотиримісному LM у нижній частині перегородки салону під оптимальним кутом огляду розташовано 48-дюймовий широкоформатний HD-монітор. Доступні три режими відображення: повноекранний, кінотеатр і розділені лівий і правий екрани з окремим контентом (та окремими лівими/правими навушниками).

Користувачі можуть надсилати контент безпосередньо зі свого смартфона чи планшета або підключатися до екрана через два HDMI-порти. Систему можна використовувати і для розваг, і для ділових онлайн-зустрічей.

У семимісній моделі встановлено 14-дюймовий мультимедійний дисплей для задніх пасажирів, яким можна керувати незалежно від дисплея на передній консолі.

Lexus Climate Concierge із додатковими функціями

Система Lexus Climate Concierge для нового LM була значно поліпшена завдяки розширенню її можливостей. Адже це не просто клімат-контроль: спектр функцій системи можна порівняти з особистим асистентом, який стежить за тим, аби все відповідало вимогам користувача.

Персональні налаштування системи клімат-контролю, освітлення задньої частини салону, віконних шторок і положення нахилу спинки сидінь можна змінювати одним дотиком. Ці налаштування можуть бути індивідуальними для кожного пасажира.

Чотиримісний LM має датчики температури, вбудовані у центральну перегородку. Вони використовують інфрачервоне сканування температури пасажирів і салону, аби відповідно відрегулювати роботу джерел обігріву та вентиляції. Одне з цих джерел — нові обігрівачі шиї, вбудовані в підголівники задніх сидінь. Вентиляційні отвори в центральній перегородці мають сервоприводи, які спрямовують потік повітря спеціально для зігрівання холодних рук або ніг.

Використання технології nanoe™-X (розроблена Panasonic Corporation) допомагає системі Climate Concierge підтримувати чистоту та якість повітря у салоні. Ця система додає в повітряний потік мікроскопічні часточки води, які можуть пригнічувати віруси, бактерії та алергени, а також мають зволожувальний ефект на шкіру і волосся людини.

Ба більше, точність системи робить можливим встановлення різних температурних режимів для різних частин тіла: голови, грудей, стегон і стоп. Для простоти використання Lexus Climate Concierge передбачено п'ять режимів: Розслаблення (Relax), Сон (Dream), Зосередження (Focus), Енергія (Energise) та Персональний (My Original), який можна повністю налаштовувати відповідно до своїх уподобань.

Втілення філософії Омотенаші

У новому LM Lexus пропонує втілення філософії гостинності Омотенаші еталонного рівня. Це означає персоналізовану розкіш, комфорт і здоров’я в кожній деталі.

Центральна перегородка в чотиримісній версії має прозору верхню скляну частину, що дозволяє пасажирам заднього ряду добре бачити дорогу попереду. Перегородку можна відчинити або зачинити, а якщо потрібна конфіденційність, то прозору частину можна затемнити одним натисканням кнопки.

Освітлення салону реалізовано за допомогою джерел непрямого розсіяного світла на стелі та бічних панелях, а також додаткових ламп, вбудованих у стелю. У чотиримісній моделі також присутнє приглушене освітлення на рівні підлоги. Доступні різні режими освітлення салону, включно з 14 відтінками, підібраними для п'яти різних тем настрою: Спокій (Healing), Розслаблення (Relaxing), Пробудження (Arousing), Зосередження (Focusing) та Бадьорість (Exhilarating).

У чотиримісному LM Lexus застосував підхід «Приховані технології», акуратно включивши в дизайн безліч корисних функцій. До них належать розкладні столики, бездротові пристрої для заряджання смартфонів, місця для зберігання дрібниць, порти для підключення, лампи для читання та дзеркальця. Також наявні індивідуальні відсіки для рукавичок у центральній перегородці, ліворуч і праворуч від холодильника. Поруч із бічними дверима є зручний тримач для парасольок.

Відчуття замкненого простору може спровокувати нудоту в автомобілі, особливо під час користування екраном або читання. Щоб вирішити цю проблему, Lexus зробив вікна LM максимально великими, аби пасажири мали уявлення про те, як і куди рухається автомобіль. На додаток до бокових є вікна в даху, а також прозора перегородка для того, щоб можна було дивитися через лобове скло.

Згідно з принципами філософії Омотенаші, місце водія в LM було спроєктовано з такою ж самою увагою до деталей, як і в інших нових моделях Lexus. Розташування основних елементів керування, панелі приладів і джерел інформації відповідає концепції Тазуна — тобто водієві достатньо робити невеликі рухи руками чи очима для керування автомобілем, зосереджуючи свою увагу на дорозі. Тазуна — це японське слово, яке описує той вид інтуїтивного керування, який вправний вершник має над своїм конем, м'яко рухаючи поводами.

Компонування кокпіта відповідає фірмовому стилю “Характер керування Lexus”, що дозволяє водію постійно насолоджуватися контролем, комфортом і зв’язком з автомобілем під час руху. Щоб допомогти водію почуватися єдиним цілим з автомобілем, кермо переміщено ближче і розміщено під більш вертикальним кутом. Положення педалей та підставки для ніг теж стало зручнішим.

Передня частина салону стала ширшою та відкритішою, з простим дизайном панелі приладів, великим центральним мультимедійним сенсорним дисплеєм і центральною консоллю зі зручним функціоналом, що відповідає потребам професійних водіїв. Простір навколо водія виконано з тією ж майстерністю, якістю та увагою до деталей, що і зону для пасажирів.

Водій може скористатися розширеними функціями, що дозволяє отримувати актуальну інформацію про дорогу, зокрема завдяки цифровому дзеркалу заднього огляду для контролю ситуації на дорозі в режимі реального часу. Система кругового огляду застосовує камери для забезпечення 360-градусного огляду навколо автомобіля або огляду з висоти пташиного польоту, що полегшує маневрування у вузьких місцях.

Різноманітність кольорів та оздоблення салону підкреслює статус LM і майстерність Lexus. Оббивка виконана з високоякісної L-анілінової шкіри з контрастною окантовкою. Нові дерев’яні вставки салону отримають традиційний японський візерунок «Ялинка», виконаний за допомогою 3D-друку.

Зовнішній вигляд

У новому LM застосовано нову мову дизайну Lexus, розроблену на основі концепції «Велична елегантність». Унаслідок цього автомобіль отримав пропорції, що забезпечують легкість керування і чудову маневреність. Загальна довжина автомобіля становить 5 130 мм, ширина — 1 890 мм, а висота — 1 945 мм. Значна ширина, висота і колісна база у 3 000 мм є основними аспектами, завдяки яким простір для задніх пасажирів збільшено.

У передній частині велика нижня секція решітки радіатора під тонким прорізом переднього краю капота, що з’єднує фари, формує веретеноподібну форму кузова. Плавні лінії LM підкреслюються затемненими передніми та задніми стійками, а відчуття відкритості створюється великою площею скла з усіх боків. Легкий доступ забезпечують широкі зсувні бічні дверцята.

Доступні два варіанти дисків: 17-дюймові литі та 19-дюймові ковані. Вони, як і варіанти кольорів екстер’єру, відображають престижність LM.

Динамічні характеристики

Інженери Lexus прагнули гармонізувати характеристики нового автомобіля, поєднавши задоволення за кермом і комфорт пасажирів у новому LM, що зазвичай важко досягти. Особливих відчуттів від водіння Lexus досягнуто завдяки перевагам високоякісної платформи GA-K, високій жорсткості кузова та характеристикам привода, можливостям гальмівної системи і підвіски, які забезпечують чудову динаміку при збереженні комфортної їзди.

В Європі LM буде представлений моделлю LM 350h із самозарядним гібридним приводом Lexus з 2,5-літровим атмосферним двигуном. Ця система, яка також використовується в нових NX 350h і RX 350h, вирізняється безшумністю і чудовою динамікою з високими показниками економічності. Її максимальна потужність становить 250 к.с./184,1 кВт із піковим крутним моментом у 236 Нм.

Автомобіль оснащено електронною системою повного приводу E-Four зі збільшеним відсотком розподілу крутного моменту на задні колеса для стабільної керованості повороту і комфортного перебування пасажирів на задніх сидіннях. Система може налаштувати розподіл крутного моменту між передніми та задніми колесами у діапазоні від 100:0 до 20:80, щоб забезпечити впевнену керованість під час рушання або при повороті на слизьких дорожніх поверхнях.

Комфорт у салоні є основним критерієм для створення і застосування низки систем, що відповідають за рух та гальмування. Зокрема, це режим руху Lexus Rear Seat Comfort (Комфорт задніх пасажирів), що налаштовує роботу підвіски і розподіл крутного моменту, а також зменшує вібрації. Це допомагає як автомобілю, так і пасажирам зберігати комфортне положення. Система інтелектуального гальмування Automatic Smart Stop, функція контролю поздовжнього крену кузова Pitch Control та оновлена адаптивна система регулювання жорсткості підвіски (AVS) також забезпечують плавність руху.

Lexus зробив комплексні удосконалення основних елементів LM. Зокрема, це використання платформи GA-K, яка забезпечує низький центр ваги і підвищену жорсткість. Жорсткість кузова поліпшена завдяки застосуванню додаткових точок зварювання, додаткових клейових швів і додаткових розпірок у ключових зонах. Водночас вага кузова зменшена завдяки застосуванню алюмінію і тонколистової сталі для зовнішніх панелей, зокрема тих, що розташовані на найбільшій відстані від центра тяжіння автомобіля. Це допомагає знизити поперечні крени кузова.

Системи безпеки

LM оснащений комплексом систем активної безпеки Lexus Safety System+ останнього покоління і системами допомоги водію, що також представлені у моделях NX, RX і RZ. Вони здатні виявляти ще більше ризиків аварій, попереджати про небезпеку та брати на себе керування кермом, гальмами та крутним моментом у разі потреби, щоб допомогти уникнути або пом’якшити зіткнення. Ці системи забезпечують спокій та упевненість при водінні. Також вони зменшують навантаження на водія та знижують його втомлюваність, забезпечуючи високий рівень уваги за кермом.

Оновлений пакет включає розширені функції для попередження зіткнень, зокрема аварійний підсилювач керма, адаптивний круїз-контроль, проактивну допомогу для безпечного водіння за умов повільного міського трафіку. Система моніторингу концентрації водія постійно перевіряє його пильність і плавно зупиняє автомобіль та запускає систему eCall для виклику допомоги, якщо не отримує відповіді на попередження. Дверцята, в тому числі зсувні бокові двері, оснащені системою електронного відчинення e-latch та системою блокування відчинення дверей при наближенні рухомих об'єктів ззаду Safe Exit Assist. Вона попереджає про наближення транспортного засобу ззаду і запобігає випадковому відчиненню дверцят, яке може спричинити аварію.

Завдяки технології бездротового зв’язку програмне забезпечення може безперешкодно оновитися і забезпечити водіям задоволення від користування найновішими функціями без потреби відвідування сервісного центру.

Для LM також пропонується додатковий розширений пакет безпеки. До нього включені такі технології, як система допомоги при зміні смуги руху (LCA), що забезпечує автоматичне кермування. Ще одна перевага пакета — система виявлення крос-трафіку під час руху вперед (FCTA), яка застосовує радари для виявлення та попередження водія про наближення транспортних засобів з обох боків у випадку виїзду на перехрестя на низькій швидкості.