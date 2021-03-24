Профиль машины выглядит, как высокий фастбэк. Известно, что у него будет инновационная система полного привода.

"Будущее Lexus начнется 30 марта 2021 года", – сообщает японская марка, анонсируя абсолютно новую модель. Подробностей о ней пока не хватает, но кое-что известно о технике.

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Будущей новинке Lexus обещана инновационная система полного привода Direct4. Он предусматривает использование электромотора на каждой оси, а также интеллектуальную систему распределения тяги и тормозных усилий. Также известно, что в основе концепта будет платформа e-TNGA, а значит он будет электрокаром, возможно, с гибридными версиями. Название машины пока не раскрыто.

На последней тизерной картинке от производителя можно увидеть, что у новинки будет высокий дорожный просвет, а форма кузова ближе всего к фастбэку.

Вместе с предыдущими тизерами, уже можно составить приблизительное представление об облике будущей новинки. Световая подпись передней и задней оптики, глухая фальшрадиаторная решетка, логотип Lexus с подсветкой и световые надписи на дверях – это все, что разрешено рассмотреть.

Фото: тизерное изображение новой модели Lexus / Lexus