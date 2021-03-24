Профіль машини виглядає, як високий фастбек. Відомо, що у нього буде інноваційна система повного приводу.

“Майбутнє Lexus розпочнеться 30 березня 2021 року”, – повідомляє японська марка, анонсуючи абсолютно нову модель. Подробиць про неї поки бракує, однак дещо відомо про техніку.

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Майбутній новинці Lexus обіцяна інноваційна система повного приводу Direct4. Він передбачає використання електромотора на кожній осі, а також інтелектуальну систему розподілу тяги та гальмівних зусиль. Також відомо, що в основі концепта буде платформа e-TNGA, а отже він буде електрокаром, можливо, з гібридними версіями. Назва машини поки не розкрита.

На останньому тізерному зображенні від виробника можна побачити, що у новинки буде високий дорожній просвіт, а форма кузову найближча до фастбеків.

Разом з попередніми тізерами, вже можна скласти приблизне уявлення про вигляд майбутньої новинки. Світловий підпис передньої і задньої оптики, глуха фальшрадіаторна решітка, логотип Lexus з підсвічуванням та світлові написи на дверях – це все, що дозволено роздивитись.

Фото: тізерні зображення нової моделі Lexus / Lexus