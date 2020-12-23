Прототип разработан под конкретного клиента, для которого объем багажного отсека имеет критическое значение.

Lexus HX Sleigh может летать и оснащен “оленьим полным приводом, а в движение приводится с помощью “на 100% обновляющегося духа праздника”.

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Канадский офис Lexus представил концепт Lexus HX Sleigh, необъятный багажник которого способен вместить “миллиарды игрушек”.

Дизайн Lexus HX Sleigh Concept разработан эльфами-мастерами Такуми. Лифтбек полагается на новейшие гибридные технологии и летает на высоте до 18,3 километра. В списке оборудования есть встроенная система воздушной навигации, которая не позволит Санта-Клаусу заблудиться даже в самых отдаленных уголках планеты. А расслабиться во время долгого перелета поможет специально спроектированная аудиосистема Mark Levinson с поддержкой объемного звучания.

В салоне работает климатическая установка Climate Concierge с обогревом шеи. Управлять всеми функциями можно с сенсорного дисплея, хотя в салоне есть еще как минимум три экрана. Кузов лифтбека покрыт четырехслойной инфракрасной краской.

Фото: шуточный концепт Lexus HX Sleigh / Lexus